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13:46 (мск), источник: СуперОмск

Омские полицейские нашли подростка со шрамом на руке

«СуперОмск» сообщал о пропавшем 11 июня 13-летнем омиче Александре Шамановском.

В тот день он вышел из дома на улице Завертяева и больше не вернулся. Прождав 2 дня, его мать обратилась за помощью в полицию. Однако его все же нашли. Подросток все эти дни просто был в гостях.

«Вчера Александр самостоятельно вернулся домой. Со слов несовершеннолетнего, все это время он находился в гостях у знакомых в селе Дружино. В ходе опроса установлено, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. После профилактической беседы с инспектором по делам несовершеннолетних мальчик передан законным представителям», — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

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