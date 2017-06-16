Омские полицейские нашли подростка со шрамом на руке

В тот день он вышел из дома на улице Завертяева и больше не вернулся. Прождав 2 дня, его мать обратилась за помощью в полицию. Однако его все же нашли. Подросток все эти дни просто был в гостях.

«Вчера Александр самостоятельно вернулся домой. Со слов несовершеннолетнего, все это время он находился в гостях у знакомых в селе Дружино. В ходе опроса установлено, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось. После профилактической беседы с инспектором по делам несовершеннолетних мальчик передан законным представителям», — сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.