В Китае появился беспилотный магазин без продавцов

Торговые сети нередко внедряют в своих магазинах различные решения, позволяющие частично автоматизировать процесс покупок — в крупных супермаркетах, например, нередко ставят кассы самообслуживания, на которых покупатель самостоятельно «пробивает» товары. Такой подход позволяет сократить расходы на персонал и увеличивает скорость обслуживания покупателей.

Шведская компания Wheelys в своем проекте Moby полностью отказалась от обслуживающего персонала в магазине. Торговый павильон построен на колесной платформе, благодаря чему способен самостоятельно передвигаться, курсируя по заданному району. Автоматический магазин Moby работает круглосуточно, но войти внутрь и купить продукты могут только клиенты, использующие приложение-компаньон с привязанной банковской картой.