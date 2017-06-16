В Китае появился беспилотный магазин без продавцов
Шведская компания Wheelys начала на территории кампуса Хэфэйского технологического университета (Китай)
Шведская компания Wheelys начала на территории кампуса Хэфэйского технологического университета (Китай)
Торговые сети нередко внедряют в своих магазинах различные решения, позволяющие частично автоматизировать процесс покупок — в крупных супермаркетах, например, нередко ставят кассы самообслуживания, на которых покупатель самостоятельно «пробивает» товары. Такой подход позволяет сократить расходы на персонал и увеличивает скорость обслуживания покупателей.
Шведская компания Wheelys в своем проекте Moby полностью отказалась от обслуживающего персонала в магазине. Торговый павильон построен на колесной платформе, благодаря чему способен самостоятельно передвигаться, курсируя по заданному району. Автоматический магазин Moby работает круглосуточно, но войти внутрь и купить продукты могут только клиенты, использующие
Для входа в магазин нужно просто просканировать
В будущем Wheelys совместно с инженерами из Хэфэйского технологического университета намерены улучшить систему безопасности магазина, добавив возможность распознавания клиента по биометрическим данным — например, по походке. Данные будут использоваться только для контроля перемещения пользователя в павильоне и будут удаляться после того, как покупатель покинул магазин. После внедрения биометрической системы разработчики планируют открыть магазин для широкой публики — в данный момент проект находится в стадии
Николай Воронцов