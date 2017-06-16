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15:32 (мск), источник: N + 1

В Китае появился беспилотный магазин без продавцов

Шведская компания Wheelys начала на территории кампуса Хэфэйского технологического университета (Китай) бета-тестирование автоматического беспилотного магазина. Об этом сообщает MIT Technology Review.

Торговые сети нередко внедряют в своих магазинах различные решения, позволяющие частично автоматизировать процесс покупок — в крупных супермаркетах, например, нередко ставят кассы самообслуживания, на которых покупатель самостоятельно «пробивает» товары. Такой подход позволяет сократить расходы на персонал и увеличивает скорость обслуживания покупателей.

Шведская компания Wheelys в своем проекте Moby полностью отказалась от обслуживающего персонала в магазине. Торговый павильон построен на колесной платформе, благодаря чему способен самостоятельно передвигаться, курсируя по заданному району. Автоматический магазин Moby работает круглосуточно, но войти внутрь и купить продукты могут только клиенты, использующие приложение-компаньон с привязанной банковской картой.

Для входа в магазин нужно просто просканировать штрих-код, размещенный возле входной двери. Внутри магазина покупатель просто берет товар с полки и сканирует штрих-код через приложение, после чего с банковской карты будет списана необходимая сумма. Магазин с помощью датчиков в полках определяет, когда закончился какой-либо товар, и может самостоятельно уехать на склад за «добавкой».

В будущем Wheelys совместно с инженерами из Хэфэйского технологического университета намерены улучшить систему безопасности магазина, добавив возможность распознавания клиента по биометрическим данным — например, по походке. Данные будут использоваться только для контроля перемещения пользователя в павильоне и будут удаляться после того, как покупатель покинул магазин. После внедрения биометрической системы разработчики планируют открыть магазин для широкой публики — в данный момент проект находится в стадии бета-тестирования.

Николай Воронцов

Комментарии
1
Митя Ка
Указанное обстоятельство говорит только об одном, что в России все очень плохо, а во всем мире просто великолепно подпись АБ )))
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