Избитый водитель «скорой» в Семее требует справедливости

Инцидент произошел 14 июня поздней ночью в одном из дворов города по улице Дулатова.

Водитель скорой помощи написал заявление в полицию, потому что на него с кулаками напал водитель иномарки.

По предварительным данным, водителя неотложки избили из-за парковочного места. Якобы «скорая» перекрыла проезд владельцу дорогой иномарки.