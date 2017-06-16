Избитый водитель «скорой» в Семее требует справедливости
В Семее начато досудебное расследование против горожанина, избившего водителя «скорой», передает «Устинка Live».
В Семее начато досудебное расследование против горожанина, избившего водителя «скорой», передает «Устинка Live».
Инцидент произошел 14 июня поздней ночью в одном из дворов города по улице Дулатова.
Водитель скорой помощи написал заявление в полицию, потому что на него с кулаками напал водитель иномарки.
По предварительным данным, водителя неотложки избили
«Сейчас по данному факту заведено уголовное производство по статье “Хулиганство”. Все обстоятельства выясняются. Согласно данной статье уголовного кодекса семейчанина избившего водителя скорой, могут наказать ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок», — сообщил руководитель