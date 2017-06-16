Свердловские синоптики выступили с экстренным предупреждением

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, опасные метеоявления могут спровоцировать возникновение ЧС муниципального уровня. Происшествия могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики, повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности.

В МЧС напомнили, как вести себя в период непогоды. В частности, спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, то следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Кроме того, уральцам рекомендовано убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а также соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем, соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.