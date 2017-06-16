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15:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Обратившейся к Путину жительнице Челябинска помогут общественники

Они готовы поддержать её в споре с газовиками.

Челябинка Светлана Романова в споре с газовиками может получить помощь садоводов — общественников. Готовность помочь ей выразил глава челябинского отделения Союза садоводов Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Глава регионального отделения общественной организации пояснил, что ситуация, с которой столкнулась Светлана Романова знакома для представителей садоводческого сообщества. Более того имеется и положительный опыт решения подобных проблем.

«Хочу сказать, что ситуация с которой столкнулась Светлана Романова нам хорошо знакома. Мало того мы, как общественная организация, представляющая интересы челябинского садоводческого сообщества, уже защищали интересы наших жителей в спорах с газовыми компаниями в суде и выигрывали их», — сообщил Константин Толкачев.

При этом Толкачев пояснил о возникшей охранной зоне газопровода, которая по его словам возникла не по прихоти газовщиков, а исходя из безопасности садоводов.

При этом общественник напомнил о случае в Нижегородской области, где произошел взрыв газопровода, проходящего вблизи садовых строений. В связи с этим случаем было принято решение об увеличении охранной зоны.

«Еще один важный момент — если садовод приватизировал свой участок до ввода газопровода в эксплуатацию, то он смело может оспорить претензии в суде и выиграть дело, так как газовые компании должны были, прокладывая газопровод согласовать его прохождение с собственником», — отметил глава челябинского отделения Союза садоводов.

Константин Толкачев пообещал помощь Светлане Романовой, в случае, если та обратится в челябинский офис организации.

Напомним, 15 июня на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обратилась челябинка Светлана Романова. Она сообщила главе государства о тяжбе с органами власти. Женщину обязали за свой счёт снести жилой дом на приусадебном участке, так как в связи с изменившимися нормами, строение попало в охранную 100-метровую зону. Когда дом строился, зона была — 150-метров.

Отметим, в 2016 году структуры Газпрома активно добивались в регионах решений о сносе строений в охранной 150-метровой зоне. В 2016 году исков от структур Газпрома в арбитраже насчитывалось порядка полутора сотен. Практически во всех случаях подход одинаковый — требования сноса построек в охранной зоне за свой счет. Собственники в таких случаях, как правило, обоснованно задаются вопросом о выданных чиновниками разрешениях на строительство. Достоянием гласности стали случаи в челябинском поселке Новосинеглазово, в Сургуте, Томске, Тамбове, Липецке и в других городах, поселках и садовых товариществах.

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