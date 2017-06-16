В школах и детсадах Перми уберут опасные конструкции

Например, незакрепленные конструкции или сухие ветки деревьев. Проект приказа уже подготовлен, рассказали в департаменте образования города. Согласно документу, в школах и детсадах проведут комиссионные осмотры.

Если комиссия выявит недостатки, она обяжет руководителей учреждения устранить их в кратчайшие сроки. В департаменте пояснили, что такие меры в городе предпринимают из-за частых предупреждений о неблагоприятных погодных условиях — грозах, сильных дождях и ветре.

При этом в администрации отметили, что, независимо от нового приказа, дежурный администратор школы или детского сада должен ежедневно осматривать здания и территорию образовательного учреждения, результаты осмотра вносить в журнал учета, а о недостатках, устранить которые сам не может, сообщать руководителю детского сада.