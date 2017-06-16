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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Экологи назвали воду в Башкирии грязной

Вода в реках Белая, Уфа и Дема считается сильно загрязненной.

На днях в Уфе состоялся экологический форум, на котором эксперты рассказали о качестве воды в реках республики. Вода в верхнем, среднем и нижнем течении реки Белой, реках Уфа и Дема относится к категории 4 «А» — «грязная» — сообщает РБК.

Категорию 3 «А» получила вода в реках Ик, Сакмара, Большой Кизил и Зилаир. Чуть чище вода (категория 3 «Б») в небольших реках, протекающих в Баймакском районе — устья Большой Уртазымки и Таналык.

Чтобы определить качество воды, экологи брали пробу и исследовали ее как минимум по 15 показателям.

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