Следователи допросили онкобольную из Апатитов, обратившуюся к Путину

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.
По обращению Дарьи к президенту следственный комитет возбудил уголовное дело.
Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена
Наталья ТростинаРуководитель следственного управления СКР по Мурманской области
Она добавила, что следствие продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и позднего выявления более тяжелого заболевания.
«Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе за пределами Мурманской области», — добавила представитель ведомства.
Расследование уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.