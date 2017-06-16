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15:23 (мск), источник: РИА Новости

Следователи допросили онкобольную из Апатитов, обратившуюся к Путину

МУРМАНСК, 16 июн — РИА Новости. Следователи Мурманской области допросили Дарью Старикову, которая в четверг обратилась к президенту Владимиру Путину в ходе «прямой линии» с жалобами на проблемы в здравоохранении, в рамках возбужденного уголовного дела о «халатности», сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

По обращению Дарьи к президенту следственный комитет возбудил уголовное дело.

Уже изъята вся медицинская документация из медучреждений, где Дарья Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения. Девушка признана потерпевшей по данному уголовному делу и допрошена
Наталья Тростина
Руководитель следственного управления СКР по Мурманской области
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Она добавила, что следствие продолжает устанавливать наличие фактов ненадлежащего исполнения должностными лицами медицинского учреждения своих обязанностей, что могло повлечь постановку неверного диагноза и позднего выявления более тяжелого заболевания.

«Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе за пределами Мурманской области», — добавила представитель ведомства.

Расследование уголовного дела находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

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