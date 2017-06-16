Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Что дарить врачам: главные правила
Путин отреагировал на слова о нем, как о самом богатом человеке
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Прозрачная юбка невесты Бондарчука смутила гостей
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
16:50 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

18, 22, 24 и 28 июня в Казани ограничат продажу и употребление алкоголя

(Город Казань KZN.RU, 16 июня). В Казани на период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 ограничат розничную продажу и употребление алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе указано, что 18, 22, 24 и 28 июня в столице Татарстана не допускается продажа алкогольной продукции на всех объектах розничной продажи, не отнесенных к типу «ресторан». Исключениями в постановлении стали продажа пива и пивных напитков в розлив. Кроме того, запрещено употребление алкогольной продукции в границах территорий, которые указаны в приложениях №№ 1−4 к постановлению.

Границы улиц около стадиона «Казань Арена»: пр. Амирхана (от ул. С. Хакима до ул. Чистопольская), ул. Чистопольская до ул. Адоратского, ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, ул. Лаврентьева (вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10), далее по границам обводного моста Третьей транспортной дамбы (с включением магазина «Мегастрой») до ул. Троицкий лес, ул. Троицкий лес, далее вдоль края водной акватории р. Казанка до пр. Амирхана.

Границы улиц около железнодорожного вокзала «Казань-1»: ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского до ул. Кремлевской, ул. Кремлевская до площади 1-го Мая, Кремлевский спуск, дорога вдоль стен Кремля, Кремлевская набережная, ул. Саид-Галеева с охватом площади железнодорожного вокзала, ул. Нариманова до ул. Г. Камала, ул. Г. Камала до ул. Г. Тукая, ул. Г. Тукая до ул. Татарстан, ул. Татарстан до ул. Пушкина, ул. Пушкина до ул. Дзержинского.

Границы улиц около железнодорожного вокзала «Казань-2»: пр. Ибрагимова (дома по обе стороны) от железнодорожных путей до ул. Академика Королева, ул. Академика Королева до ул. Мухамедьярова, ул. Мухамедьярова до железнодорожных путей.

Границы вокруг международного аэропорта «Казань»: здания, прилегающие к территории аэропорта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодых драматургов приглашают к участию в лаборатории «Новая татарская пьеса»
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
Центробанк снизил ключевую ставку до 9%
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребёнком
Группе Scooter грозят тюремным сроком из-за выступления в Крыму
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным Проведенная после ДТП экспертиза показала, что количество алкоголя в крови ребенка якобы соответствует 0,5 л водки
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь