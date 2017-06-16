18, 22, 24 и 28 июня в Казани ограничат продажу и употребление алкоголя

В документе указано, что 18, 22, 24 и 28 июня в столице Татарстана не допускается продажа алкогольной продукции на всех объектах розничной продажи, не отнесенных к типу «ресторан». Исключениями в постановлении стали продажа пива и пивных напитков в розлив. Кроме того, запрещено употребление алкогольной продукции в границах территорий, которые указаны в приложениях №№ 1−4 к постановлению.

Границы улиц около стадиона «Казань Арена»: пр. Амирхана (от ул. С. Хакима до ул. Чистопольская), ул. Чистопольская до ул. Адоратского, ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, ул. Лаврентьева (вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10), далее по границам обводного моста Третьей транспортной дамбы (с включением магазина «Мегастрой») до ул. Троицкий лес, ул. Троицкий лес, далее вдоль края водной акватории р. Казанка до пр. Амирхана.

Границы улиц около железнодорожного вокзала «Казань-1»: ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до ул. Лобачевского), ул. Лобачевского до ул. Кремлевской, ул. Кремлевская до площади 1-го Мая, Кремлевский спуск, дорога вдоль стен Кремля, Кремлевская набережная, ул. Саид-Галеева с охватом площади железнодорожного вокзала, ул. Нариманова до ул. Г. Камала, ул. Г. Камала до ул. Г. Тукая, ул. Г. Тукая до ул. Татарстан, ул. Татарстан до ул. Пушкина, ул. Пушкина до ул. Дзержинского.

Границы улиц около железнодорожного вокзала «Казань-2»: пр. Ибрагимова (дома по обе стороны) от железнодорожных путей до ул. Академика Королева, ул. Академика Королева до ул. Мухамедьярова, ул. Мухамедьярова до железнодорожных путей.

Границы вокруг международного аэропорта «Казань»: здания, прилегающие к территории аэропорта.