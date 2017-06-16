Наука, искусство и ремесла

Источник: РИА "Новости"

На протяжении всей недели жители столицы страдали от холодов и ливней, но, по прогнозам синоптиков, к выходным в город вернется лето. В дополнение к хорошей погоде в этот уикенд пройдет масса интересных фестивалей и выставок. Москвичи смогут попасть в мир будущего, отправится на индийский базар или принять участие в зажигательном турецком фестивале. Подробнее о том, чем заняться в Москве 17 и 18 июня читайте в традиционном обзоре МОСЛЕНТЫ. Kaspersky Geek Picnic 2017 Настоящий праздник ждет поклонников новейших технологий, астрофизики, нейрокомпьютерных интерфейсов, виртуальной и дополненной реальности 17 и 18 июня в московском парке «Коломенское». В эти дни там пройдет фестиваль Kaspersky Geek Picnic 2017.

Гостям фестиваля, как и всегда, устроят тематические экспозиции и лекции, а также покажут новейшие разработки российских конструкторов и ученых. Например, первый российский шлем виртуальной реальности NVR, три выездных модуля марсианской станции, бионическая рука, управляемая с помощью нейросигналов, и многое другое. К образовательной программе будет прилагаться интерактивно-развлекательная. Гости праздника смогут посмотреть на бои роботов, посетить новейший комплекс современных аттракционов виртуальной и дополненной реальности, а также посмотреть лазерное шоу Tesla и выступления косплееров. По информации организаторов, хедлайнером мероприятия станет известный популяризатор науки — астрофизик Лоуренс Краусс, автор более 300 научных работ и целого ряда книг.

Источник: РИА "Новости"

Выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» В XVI веке в венецианской живописи произошел небывалый расцвет, и во многом это связано с творчеством трех художников — Тициана Вечеллио, Якопо Тинторетто и Паоло Веронезе. 25 картин этих художников, некоторые из них ранее не покидали музеи и церкви Италии, впервые привезли в Пушкинский музей. Художники родились в разных городах, относились к разным поколениям, имели разное образование и социальный статус, однако их творения удивительным образом дополняют друг друга. Особенно среди них выделяется «Саломея» Тициана, написанная еще молодым автором в период, когда венецианский Ренессанс достиг своей зрелости. Картина покоряет лиричностью образов и мягкостью цветовой палитры. Но, несомненно, все представленные в музее работы имеют колоссальную художественную ценность. На них учились Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Никола Пуссен.

Источник: Агентство «Москва»

Фестиваль Турции С 16 по 18 июня в парке «Красная Пресня» с небывалым размахом пройдет первый в России Фестиваль Турции. Посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа: их познакомят с великой историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами и, конечно, с богатейшим культурным и туристическим потенциалом как всей Турции, так и ее регионов.

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В парке будут воссозданы трехмерные декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции: Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокия, Адрианские ворота и другие. Кроме того, здесь можно будет увидеть роскошные костюмы Султана Сулеймана, попробовать турецкую кухню, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней, увидеть состязания по масляной борьбе, научиться рисовать на воде и многое другое. Delhi базар 1 6—18 июня на площадке «Спейс» на дизайн-заводе «Флакон» вновь состоится Индийский маркет. Территория завода наполнится ароматами карри, благовоний и звуками музыки. На базаре можно представят традиционные индийские хлопковые платья, юбки, туники, легкие шарфы, приобрести украшения с натуральными камнями, статуэтки, аюрведическую косметику, рис, чай, кофе и, конечно, специи. Ну, а индийские кафе в эти дни будут предлагать гостям разнообразные национальные блюда и настоящий масала чай.

Источник: РИА "Новости"