Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
На «Кинотавре» наградили лучших актера и актрису
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Путин рассказал, как защитит Крым в случае нападения – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
18:26 (мск), источник: Мослента

Наука, искусство и ремесла

Чем заняться в Москве 17 и 18 июня.

Источник: РИА "Новости"

На протяжении всей недели жители столицы страдали от холодов и ливней, но, по прогнозам синоптиков, к выходным в город вернется лето. В дополнение к хорошей погоде в этот уикенд пройдет масса интересных фестивалей и выставок. Москвичи смогут попасть в мир будущего, отправится на индийский базар или принять участие в зажигательном турецком фестивале. Подробнее о том, чем заняться в Москве 17 и 18 июня читайте в традиционном обзоре МОСЛЕНТЫ.

Kaspersky Geek Picnic 2017

Настоящий праздник ждет поклонников новейших технологий, астрофизики, нейрокомпьютерных интерфейсов, виртуальной и дополненной реальности 17 и 18 июня в московском парке «Коломенское». В эти дни там пройдет фестиваль Kaspersky Geek Picnic 2017.

Читайте также
В «Аптекарском огороде» начала аномально быстро расти самая большая кувшинка

Гостям фестиваля, как и всегда, устроят тематические экспозиции и лекции, а также покажут новейшие разработки российских конструкторов и ученых. Например, первый российский шлем виртуальной реальности NVR, три выездных модуля марсианской станции, бионическая рука, управляемая с помощью нейросигналов, и многое другое.

К образовательной программе будет прилагаться интерактивно-развлекательная. Гости праздника смогут посмотреть на бои роботов, посетить новейший комплекс современных аттракционов виртуальной и дополненной реальности, а также посмотреть лазерное шоу Tesla и выступления косплееров.

По информации организаторов, хедлайнером мероприятия станет известный популяризатор науки — астрофизик Лоуренс Краусс, автор более 300 научных работ и целого ряда книг.

Источник: РИА "Новости"

Выставка «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе»

В XVI веке в венецианской живописи произошел небывалый расцвет, и во многом это связано с творчеством трех художников — Тициана Вечеллио, Якопо Тинторетто и Паоло Веронезе. 25 картин этих художников, некоторые из них ранее не покидали музеи и церкви Италии, впервые привезли в Пушкинский музей.

Художники родились в разных городах, относились к разным поколениям, имели разное образование и социальный статус, однако их творения удивительным образом дополняют друг друга. Особенно среди них выделяется «Саломея» Тициана, написанная еще молодым автором в период, когда венецианский Ренессанс достиг своей зрелости. Картина покоряет лиричностью образов и мягкостью цветовой палитры.

Но, несомненно, все представленные в музее работы имеют колоссальную художественную ценность. На них учились Диего Веласкес, Питер Пауль Рубенс, Рембрандт Харменс ван Рейн, Никола Пуссен.

Источник: Агентство «Москва»

Фестиваль Турции

С 16 по 18 июня в парке «Красная Пресня» с небывалым размахом пройдет первый в России Фестиваль Турции. Посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа: их познакомят с великой историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами и, конечно, с богатейшим культурным и туристическим потенциалом как всей Турции, так и ее регионов.

Читайте также
Пушкинскому музею для инсталляции требуется 350 детских кроваток и колясок

В парке будут воссозданы трехмерные декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции: Босфорский мост, Дворец Топкапы, Гранд Базар, Каппадокия, Адрианские ворота и другие. Кроме того, здесь можно будет увидеть роскошные костюмы Султана Сулеймана, попробовать турецкую кухню, посетить деревню ремесел и кукольный театр теней, увидеть состязания по масляной борьбе, научиться рисовать на воде и многое другое.

Delhi базар

16—18 июня на площадке «Спейс» на дизайн-заводе «Флакон» вновь состоится Индийский маркет. Территория завода наполнится ароматами карри, благовоний и звуками музыки.

На базаре можно представят традиционные индийские хлопковые платья, юбки, туники, легкие шарфы, приобрести украшения с натуральными камнями, статуэтки, аюрведическую косметику, рис, чай, кофе и, конечно, специи. Ну, а индийские кафе в эти дни будут предлагать гостям разнообразные национальные блюда и настоящий масала чай.

Источник: РИА "Новости"

День рождения Парка ремесел

17 июня 2017 года на открытой площадке у павильона ВДНХ № 47 «Парк ремесел» отметят год со дня его открытия. Гостей ждут всевозможные игры, лотереи и множество мастер-классов резидентов Парка, а также вкусная уличная еда и выступления музыкантов.

Весь день во дворе можно будет поиграть в игры, созданные в столярной мастерской, или поупражняться в меткости и набрасывании колец на стержни, или научиться делать что-то своими руками. Также все желающие смогут научиться готовить вкусные летние лимонады и играть в кофе-понг. Для тех, кто хочет просто отдохунть, поставят мягкие надувные диваны и организуют выступления музыкантов, играющих на акустических и народных инструментах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Умер Гельмут Коль
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребенком
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
События недели в фотографиях
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь