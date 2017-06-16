В МВД отвергли причастность к судмедэкспертизе по делу о гибели мальчика в Балашихе
Бюро
Бюро
Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Заключение об обнаружении алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе малолетнего ребенка сделано судмедэкспертами, не являющимися сотрудниками МВД. Об этом сообщила «Интерфаксу» в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов
Она отметила, что в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении
По ее словам, МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления некоторых госчиновников, в которых «содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов
Она сообщила, что ГУ МВД России по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.
Накануне
По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. По результатам судмедэкспертизы было установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.