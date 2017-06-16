В МВД отвергли причастность к судмедэкспертизе по делу о гибели мальчика в Балашихе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU — Заключение об обнаружении алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе малолетнего ребенка сделано судмедэкспертами, не являющимися сотрудниками МВД. Об этом сообщила «Интерфаксу» в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В связи с появлением в СМИ информации о якобы причастности сотрудников полиции к фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы по данному уголовному делу МВД России обращает внимание, что, согласно действующему законодательству бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру министерства», — сказала Волк.

Она отметила, что в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз.

По ее словам, МВД России считает некорректными появившиеся в СМИ заявления некоторых госчиновников, в которых «содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы». «Подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела», — заявила Волк.

Она сообщила, что ГУ МВД России по Московской области проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены материалы уголовного дела, дана оценка действиям должностных лиц.

Накануне пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила, что женщина-водитель, насмерть сбившая шестилетнего мальчика, якобы находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, была отпущена под подписку о невыезде. «В отношении водителя, сбившего ребенка в Балашихе 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть)», — говорилось в сообщении пресс-службы.

По версии полиции, 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе женщина сбила шестилетнего мальчика, он погиб. По результатам судмедэкспертизы было установлено, что ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.