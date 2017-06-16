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18:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Участок Лиговского проспекта ограничат на две недели

Изменения связаны с Кубком Конфедераций.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

С сегодняшнего дня, 16 июня, на Лиговском проспекте близ площади Восстания изменится схема движения транспорта.

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В связи с грядущим Кубком Конфедераций изменится режим работы светофора на перекрёстке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка. На участке будет установлен приоритет проезда общественного транспорта.

Дополнительно у «Галереи» появится временный светофорный пост. Управлять им сотрудники ГИБДД будут вручную. Делается это для безопасного проезда болельщиков по городу.

Также в дни матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля — пост будет давать право приоритетного проезда только общественному транспорту и спецавтобусам турнира. Возле ТРЦ «Галерея» запретят остановку коммерческого транспорта.

Все это может серьезно повлиять на дорожную обстановку в районе, поэтому автомобилистам рекомендуют объезжать участок. Полная схема ограничений и ОДД доступна по ссылке.

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