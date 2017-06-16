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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Газон на стадионе Петербурга проверили к Кубку Конфедераций

Хотя работы на новой арене все еще не завершены.

Источник: РИА "Новости"

Завтра поединком между сборными России и Новой Зеландии, который состоится на стадионе «Санкт-Петербург», стартует Кубок Конфедераций. Поединок начнется в 18.00.

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А за два часа до этого состоится церемония открытия. Хотя детали держатся в секрете, но, по словам главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, она обещает быть очень красочной: должны выступить звезды российской эстрады.

Россия полностью готова к турниру. «Кубок Конфедераций — это четыре стадиона, двенадцать тренировочных площадок, база для подготовки арбитров, шесть аэропортов», — заявил Алексей Сорокин.

Вчера журналистам показал новый газон, который уложили на стадионе «Санкт-Петербург». Поле выглядит хорошо: разительный контраст с тем, что мы видели здесь весной.

И все-таки: работы на стадионе еще полностью не завершены. Повсюду виднеются строительные леса, работает техника. До сих пор нет ясности, когда «Зенит» переедет на эту арену.

Впрочем, подобное случалось и в других странах, принимавших крупные турниры.

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