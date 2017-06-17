В центре Воронежа появятся граффити с видами города

Управа Центрального района объявила стрит-арт конкурс на создание в городе новых граффити в пятницу, 16 июня. Заявки от уличных художников принимаются до 30 июня, сообщается в группе проекта в соцсети.

Под граффити планируется выделить несколько поверхностей — в частности, бетонная стена на спуске от Северного моста на Массалитинова, красная кирпичная стена в районе улицы Манежная, бетонные стены в районе остановки «Работница».

Заявки принимаются через личные сообщения Евграфову или через почту stereodenis@gmail.com Тематики будущих граффити — «Узнаваемые виды Воронежа», «Воронеж: вчера и сегодня», «Символы Воронежа», другая приветствуется, но «нужно понимать ценность видов и стен», уточнили организаторы.

Подробнее о конкурсе можно узнать в его группе в соцсети.