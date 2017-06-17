В семилукском селе перенесли место строительство амбулатории

Строительство новой амбулатории второй раз перенесли в селе Губарево Семилукского района. Амбулаторию построят напротив Губаревской школы, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» главный архитектор района Оксана Головина в пятницу, 16 июня.

Первоначально медучреждение планировали расположить вблизи сельского дома культуры. Региональное управление по охране объектов культурного наследия место не согласовало — участок находился в охранной зоны Губаревского храма, который является памятником культуры.

По согласованию с областным департаментом здравоохранения для нового здания амбулатории выбрали место справа от Губаревской СОШ. В администрации Семилукского района собрали пакет документов для постановки участка на кадастровый учет.

— Служба госрегистрации и кадастра вернула их обратно. Администрация села Губарево предоставила недостоверную информацию. По данным сельской администрации участок был муниципальным. Выяснилось, что несколько лет назад участок предоставили местным жителям для ведения личного подсобного хозяйства. Данные об этом на публичной кадастровой карте отсутствовали, так как новые владельцы не оформили право собственности, -пояснила Оксана Головина.

Утвержденный окончательно участок под строительство амбулатории расположен напротив сельской школы.

Справка РИА «Воронеж»

Новое здание врачебной амбулатории построят в селе Губарево в 2017 году. Здание площадью не менее 185 кв. м планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года. Ориентировочная стоимость строительства, закупки медицинского оборудования и мебели составит не менее 9,2 млн рублей. Благоустройство территории и подведение инженерных сетей выполнят за счет средств районного бюджета.

Сейчас в Губаревской амбулатории первичную медицинскую помощь оказывают врач общей практики и две медицинские сестры. В медучреждении работает физкабинет и дневной стационар на две койки, который обслуживает четыре пациента в день. В амбулатории лечатся жители 13 населенных пунктов Губаревского и Медвеженского сельских поселений.