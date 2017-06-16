В детсадах Самары 19 июня проведут дополнительное распределение мест

Родителям рекомендуется до 17 июня включительно проверить данные, указанные в заявлении в «Автоматизированной системе управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Это можно сделать, обратившись либо в один из детских садов, указанных в заявлении, либо в МФЦ. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений в МФЦ можно внести изменения в документы. Там же можно выбрать предпочитаемый для поступления детский сад.

О вакантных местах в детских садах Самары можно узнать на сайте мэрии города.

Родители вправе выбрать не более пяти предпочитаемых дошкольных образовательных учреждений.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;.

даты регистрации ребенка в электронном реестре;.

возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017;.

направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты образовательного учреждения. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться, обратившись на сайт и заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.