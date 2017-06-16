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19:05 (мск), источник: РИА Новости

В Казахстане планируют запретить ношение никаба и паранджи

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах и принять меры для защиты прав неверующих. Об этом агентству Sputnik Казахстан рассказали в Министерстве по делам религий и гражданского общества республики.

Источник: РИА Новости

Сейчас ведомство работает над текстом соответствующего законопроекта. Власти собираются ужесточить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, повысить финансовую прозрачность духовных организаций и усилить надзор над связанными с ними госслужащими.

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Особое внимание планируют уделить защите прав атеистов и регламентации способов получения духовного образования за рубежом. Кроме того, заявлен запрет на ношение «предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах».

«В этой работе основная цель — безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами», — прокомментировал инициативу министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.

Ранее в пресс-службе Нурсултана Назарбаева сообщили, что президент собирается разрешить женщинам одеваться в черное только в случае траура. По мнению главы государства, ношение темного арабского платья не соответствуют обычаям казахского народа.

Комментарии
2
САНЯ ВЕТРОВ
А он к религии ни какого отношения не имеет...и лица не закрывает
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Иван Иванов
Страх-выше веры...А георгиевскую ленточку-не одобряют,но терпят ,пока...
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