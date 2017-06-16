В Казахстане планируют запретить ношение никаба и паранджи

Сейчас ведомство работает над текстом соответствующего законопроекта. Власти собираются ужесточить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность, повысить финансовую прозрачность духовных организаций и усилить надзор над связанными с ними госслужащими.

Особое внимание планируют уделить защите прав атеистов и регламентации способов получения духовного образования за рубежом. Кроме того, заявлен запрет на ношение «предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах».

«В этой работе основная цель — безопасное будущее страны. Для нас важно, чтобы люди понимали опасную сущность радикальных религиозных течений и могли находить различия между ними и традиционными религиозными основами», — прокомментировал инициативу министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.