В Воронежской области бешенство обнаружили у 11 собак, 8 кошек и 4 лисиц

В пятницу, 16 июня 2017 года, региональные санитарные врачи обнародовали статистику по ситуации с распространением вируса бешенства в Воронежской области.

По данным Роспотребнадзора, с января по май 2017 года в в Воронежской области зарегистрировали 23 случая бешенства, причем в 13 районах региона.

«Бешенство зарегистрировано у 11 собак и 8 кошек, а также у четырех лисиц», — отметили санитарные врачи.

Отметим, бешенство — вирусное и смертельно опасное заболевание. Передается через оцарапывание, осложнение и укус. За пять месяцев с укусами животными за медпомощью обратились 74 человека.