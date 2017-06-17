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09:23 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области бешенство обнаружили у 11 собак, 8 кошек и 4 лисиц

Произошло это за пять месяцев текущего года.

Источник: Новости Воронежа

В пятницу, 16 июня 2017 года, региональные санитарные врачи обнародовали статистику по ситуации с распространением вируса бешенства в Воронежской области.

По данным Роспотребнадзора, с января по май 2017 года в в Воронежской области зарегистрировали 23 случая бешенства, причем в 13 районах региона.

«Бешенство зарегистрировано у 11 собак и 8 кошек, а также у четырех лисиц», — отметили санитарные врачи.
Отметим, бешенство — вирусное и смертельно опасное заболевание. Передается через оцарапывание, осложнение и укус. За пять месяцев с укусами животными за медпомощью обратились 74 человека.

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