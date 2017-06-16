Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безруков рассказал о своем выводе после ответа Путина
Донорам крови дают скидки на продукты, бытовую технику и авиабилеты
ЕС обратился к России с призывом
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ узнали, что Марина Анисина написала в письме Путину
"Я честно стараюсь": Брежнева о недовольстве мужа
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
СМИ: Дана Борисова удивила Сеть возвращением в Москву
Путин поведал, как защитит Крым в случае нападения
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
19:32 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Население Украины за год сократилось на 190 тысяч человек

По состоянию на 1 апреля 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 522,8 тыс человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 21 тыс человек (или 0,05%).

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Численность наличного населения Украины (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе — Ред.) по состоянию на 1 мая 2017 года составила 42 млн 501,8 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По состоянию на 1 апреля 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 522,8 тыс человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 21 тыс человек (или 0,05%).

При этом на 1 мая 2016 г. численность наличного населения Украины составила 42 млн 692,4 тыс человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 190,6 тыс человек (или 0,45%).

В то же время численность постоянного населения Украины на 1 мая 2017 года составила 42 млн 332,1 тыс человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-апреле 2017 года составило 85 тыс 387 человек.

При этом за указанный период в Украине родились 116 тыс 907 детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Слить солярку: Европа объявила войну дизельным автомобилям
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
СК возбудил дело после проверки ДТП с «пьяным» ребенком
Минобороны показало уничтоженный командный пункт ИГ
Следователи допросили обратившуюся к Путину онкобольную
Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи
Мутко сказал, что выучил подаренный Путиным учебник английского
События недели в фотографиях
Спорт
17 июня в России стартует Кубок конфедераций по футболу В России стартует Кубок конфедераций — 2017, который станет уже восьмым розыгрышем турнира, проводимого под эгидой ФИФА
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь