Население Украины за год сократилось на 190 тысяч человек

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Численность наличного населения Украины (без учета территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО в Донбассе — Ред.) по состоянию на 1 мая 2017 года составила 42 млн 501,8 тыс человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По состоянию на 1 апреля 2017 года численность населения Украины составляла 42 млн 522,8 тыс человек. Таким образом, за месяц численность населения страны сократилась на 21 тыс человек (или 0,05%).

При этом на 1 мая 2016 г. численность наличного населения Украины составила 42 млн 692,4 тыс человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 190,6 тыс человек (или 0,45%).

В то же время численность постоянного населения Украины на 1 мая 2017 года составила 42 млн 332,1 тыс человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-апреле 2017 года составило 85 тыс 387 человек.

При этом за указанный период в Украине родились 116 тыс 907 детей.