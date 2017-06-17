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09:32 (мск), источник: 36on.ru

Новые камеры ГИБДД появятся в пяти местах Воронежа и области

«Региональный центр безопасности» объявил тендеры на закупку семи стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сегодня, 16 июня, сообщило издание DeFacto со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Победитель конкурса должен будет закупить, установить и настроить новые комплексы в течение 60 дней после подписания договора. Максимальная стоимость трех контрактов составляет 28,56 миллиона рублей.

Комплексы фотовидеофиксации появятся в следующих местах:

470 км автодороги М4 «Дон» (по 1 комплексу в прямом и обратном направлениях) — 473 км + 600 М4 «Дон»;.

539 км автодороги М4 «Дон» (прямое направление) — 542 км М4 «Дон»;.

22 км + 200 «Воронеж-Нововоронеж» (АЗС № 422 «Лукойл»);.

198 км + 600 А-144 (Р-298) «Курск-Воронеж» (АЗС № 170 «Роснефть»);.

Воронеж, бульвар Победы, 38 (2 комплекса).

Заявки на конкурс принимаются до 3 июля. Победителей будут выбирать 7 июля.

Напомним, ранее Воронежские власти объявили конкурс по выбору компаний, которые будут заниматься эксплуатацией и обслуживанием систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

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