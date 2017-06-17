Новые камеры ГИБДД появятся в пяти местах Воронежа и области

Победитель конкурса должен будет закупить, установить и настроить новые комплексы в течение 60 дней после подписания договора. Максимальная стоимость трех контрактов составляет 28,56 миллиона рублей.

Комплексы фотовидеофиксации появятся в следующих местах:

470 км автодороги М4 «Дон» (по 1 комплексу в прямом и обратном направлениях) — 473 км + 600 М4 «Дон»;.

539 км автодороги М4 «Дон» (прямое направление) — 542 км М4 «Дон»;.

22 км + 200 «Воронеж-Нововоронеж» (АЗС № 422 «Лукойл»);.

198 км + 600 А-144 (Р-298) «Курск-Воронеж» (АЗС № 170 «Роснефть»);.

Воронеж, бульвар Победы, 38 (2 комплекса).

Заявки на конкурс принимаются до 3 июля. Победителей будут выбирать 7 июля.

Напомним, ранее Воронежские власти объявили конкурс по выбору компаний, которые будут заниматься эксплуатацией и обслуживанием систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.