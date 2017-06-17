Перебои с телевещанием в Воронежской области продолжатся до 21 июля

Пожалуй, самый крупный за 60 лет ремонт воронежской телевышки, скорее всего, продолжат с 10 по 21 июля.

Сейчас воронежский передающий центр ожидает согласование этой даты от генеральной дирекции. Работы, которые должны были закончить до 19 июня, пришлось приостановить из-за Кубка конфедераций и прямой линии с президентом страны.

Кстати, в прошлом году проверка показала, что коэффициент устойчивости вышки ниже нормы. Так что в июле бригада продолжит укрепление верхнего пояса телебашни. Технические перерывы стоит ожидать с 8 утра до 17 вечера и только в рабочие дни.

Александр Хижко, заместитель директора воронежского ОРТПЦ:

«Погода, видите, сейчас какая, часто идут дожди, в дождь, ветер сильный, работать нельзя. Мы эту работу не выполняем, и нам приходится удлинять сроки на время задержки».