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09:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

Перебои с телевещанием в Воронежской области продолжатся до 21 июля

Перебои теле- и радиовещания жителям области стоит ожидать и в следующем месяце.

Пожалуй, самый крупный за 60 лет ремонт воронежской телевышки, скорее всего, продолжат с 10 по 21 июля.

Сейчас воронежский передающий центр ожидает согласование этой даты от генеральной дирекции. Работы, которые должны были закончить до 19 июня, пришлось приостановить из-за Кубка конфедераций и прямой линии с президентом страны.

Кстати, в прошлом году проверка показала, что коэффициент устойчивости вышки ниже нормы. Так что в июле бригада продолжит укрепление верхнего пояса телебашни. Технические перерывы стоит ожидать с 8 утра до 17 вечера и только в рабочие дни.

Александр Хижко, заместитель директора воронежского ОРТПЦ:

«Погода, видите, сейчас какая, часто идут дожди, в дождь, ветер сильный, работать нельзя. Мы эту работу не выполняем, и нам приходится удлинять сроки на время задержки».

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