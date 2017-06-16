СМИ: российский бизнесмен испортил американцам вид на статую Свободы

Судно, по данным издания, впервые бросило якорь перед одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка 17 апреля и простояло там две недели. В июне оно вновь вернулась на то же место, что вызвало шквал негодования среди американцев — они сочли это «посягательством на свободу».

«Это угнетает. Не так уж часто видишь, как в США загораживают свободу и справедливость», — заявил турист из Массачусетса.