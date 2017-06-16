СМИ: российский бизнесмен испортил американцам вид на статую Свободы
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Евгений Швидлер загородил своей яхтой вид на статую Свободы, сообщает New York Post.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Российский предприниматель Евгений Швидлер загородил своей яхтой вид на статую Свободы, сообщает New York Post.
Судно, по данным издания, впервые бросило якорь перед одной из главных достопримечательностей
«Это угнетает. Не так уж часто видишь, как в США загораживают свободу и справедливость», — заявил турист из Массачусетса.
При этом бизнесмен не нарушил закон, пришвартовав яхту у символа
Евгений Швидлер — российский предприниматель, возглавляющий инвестиционную компанию Millhouse. Его яхта является одной из самых длинных частных яхт в мире.