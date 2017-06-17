Березовского и Ходорковского просто просили соблюдать закон, заявил Путин

Не было лобовых столкновений. Я только сказал им быть равноудаленными от правительства. Это был тогда популярный термин.

По его словам, он говорил им, что если они приобрели свою собственность строго в рамках закона, то и не стоит опасаться ее потерять.

Так Путин овтетил на вопрос Стоуна о том, были ли у него столкновения «с Березовским или такими людьми, как Ходорковский».

Большое «дело ЮКОСа» возбудили еще в 2003 году, из него в отдельное производство выделили дела экс-главы компании Михаила Ходорковского, его бывшего бизнес-партнера Платона Лебедева и других высокопоставленных сотрудников ЮКОСа, ряд из которых находятся в розыске или осуждены заочно.

Совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в 2005 году признали виновными по шести статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Их приговорили к девяти годам лишения свободы каждого, позже срок снизили до восьми лет. Ходорковский был помилован указом президента России Владимиром Путиным 20 декабря 2013 года.

Против Березовского в России было возбуждено более десятка уголовных дел. В 2007 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к шести годам колонии по делу о хищении более 214 миллионов рублей авиакомпании «Аэрофлот». В 2009 году Красногорский городской суд также заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы по делу о хищении 140 миллионов рублей «ЛогоВАЗа» и «АвтоВАЗа». В мае 2012 года СКР возбудил еще два дела — о призывах к массовым беспорядкам.

В марте 2013 года тело Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты. Березовский похоронен на кладбище Бруквуд в английском графстве Суррей.