Парки Елабуги атаковали майские жуки

Лесной массив в 4-м микрорайоне Елабуги атаковали майские жуки. Объедая лиственные деревья, их колонии крупными гроздями буквально свисают с веток. От их прожорливости уже пострадали молодые листочки дубов, берез и пирамидальных тополей города.

Однако, как бы абсурдно это ни звучало, майские жуки и сами не рады такому развитию событий¸ сообщают специалисты Россельхозцентра. «Обычно жуки пропадали уже к концу мая, но в этом году виной всему сама природа. Вылет майских жуков совпадает с началом распускания почек листья, но в связи с прохладной погодой все сроки сдвинулись», — отметила ведущий агроном Россельхоцентра по Елабужскому району Ильхамия Насибуллина.

По словам специалистов, эти насекомые живут 4 года. Причем большую часть времени — в виде личинки. Личинка в земле развивается более 3 лет, а потом превращается во взрослую особь. И, похоже именно, на этот год как раз пришелся массовый вылет майского жука. «Они съедают все, что попадается на глаза. Почти все листочки съели в нашем парке. Началось это примерно в конце мая. Летали, в окна бились, такой гул тут стоял, но сейчас их вроде бы становится чуть меньше», — поделилась горожанка Ксения Денисенко.



Однако, как говорят специалисты, волноваться елабужанам не стоит. Конец июня и начало июля обещают быть теплыми, а это повлечет естественную смерть вредителей, запрограммированную самой природой. Что касается пострадавших деревьев, то они со временем должны восстановится, правда, все зависит от степени повреждений, сообщают специалисты.