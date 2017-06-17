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10:48 (мск), источник: ЮГА.ру

В районе Анапы и Новороссийска произошло землетрясение

Сообщение о подземном толчке в акватории Черного моря на глубине 15 км поступило спасателям вечером 16 июня.

В 21:27 станция в Обнинске зафиксировала сейсмособытие с эпицентром в акватории Черного моря в 40 км от Анапы. По предварительным данным, толчки ощущались и в городе-курорте, и в Новороссийске. Разрушений и жертв нет, передает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Ставропольском крае 21 мая произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Толчок произошел на глубине 10 км в 47 км от Ставрополя и в 8 км от станицы Кочубеевской.

В Сочи в ночь на 10 апреля произошло два землетрясения. Первый раз подземные толчки магнитудой 3,1 балла зарегистрировали 9 апреля в 22:57 на глубине 10 км на расстоянии 37 км юго-западнее поселка Вардане Лазаревского района. Второе землетрясение магнитудой 3,3 балла произошло в 00:48. Эпицентр находился так же на глубине 10 км на расстоянии 42 км юго-западнее поселка Вардане.

По словам сейсмологов, землетрясения на территории Краснодарского края вызваны ростом гор и являются нормой.

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