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10:45 (мск), источник: ДЕЙТА

МФЦ в Приморье изменят режим работы

Самые популярные МФЦ в крупных муниципалитетах Приморья переходят на 7-дневный и 12-часовой режим работы, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Это связано с задачей департамента информатизации и телекоммуникаций по снижению загруженности МФУ края.

«Мы постоянно анализируем загруженность муниципальных многофункциональных центров. Действительно МФЦ края стали в последнее время очень популярны. И сейчас мы принимаем все меры, чтобы обеспечить среднее времени ожидания в очереди не более 15 минут», — рассказал директор департамента Илья Красильников.

По его словам, для этих целей уже проведен ряд изменений. Так, во Владивостоке одни из самых загруженных отделений на проспекте 100-летия Владивостоку и Партизанскому проспекту с начала года перешли на семидневный 12-ти часовой режим работы.

Cовершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина. Так, к 2018 году доля зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг в регионах должна быть не меньше 70%. Сегодня Приморский край занимает 14 место в рейтинге Минкомсвязи по данному показателю.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморье составляет 94% в то время, как среднее значение по России — 82,9.

Количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в Приморье также выше средней по стране — 59,8, а в России — 51,3.

Среднее время ожидания в очереди в МФЦ — 15 минут, против 21,9 минут среднероссийского показателя.

Виктор Бруевич.

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