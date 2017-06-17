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09:17 (мск), источник: Nur.kz

В Алматы после пятичасовой операции скончался экс-сотрудник КТК и «Хабара»

49-летний журналист скончался, не приходя в сознание. О его кончине рассказал телеведущий Сершей Пономарев.

Источник: Nur.kz

В Алматы после пятичасовой операции скончался экс-сотрудник КТК и «Хабара» журналист Сергей Насыров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу в Facebook телеведущего Сергея Пономарева.

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«Сегодня, не приходя в сознание, после тяжелой 5-часовой операции, в больнице скончался мой близкий друг, журналист Сергей Насыров. Сдержанный, всегда такой спокойный, с тонкой самоиронией и очень, очень добрый, светлый человек. Профессионал своего дела с большой буквы», — написал Пономарев.

Он рассказал, что познакомился с Насыровым на Казахском радио, когда тот проходил там практику.

«Толковый паренек, показалось мне. И, спустя годы, в начале 90-х, я пригласил его на первый коммерческий в стране телеканал. Так и шли мы с ним по жизни рука об руку.

С КТК перешли на главный канал страны (а тогда это была совсем не ирония) — Хабар, Серега вырос до главного политического обозревателя в пуле 01, оставаясь по штату «младшим корреспондентом», потом уже руководил информационной службой Хабара, затем перешел в PR — возглавил пресс-службу «Казатомпрома», приняв приглашение Мухтара Джакишева", — продолжает автор поста.

Последним успешным проектом Насырова, отметил он, была Универсиада.

Он также рассказал, что Насыров долго ходил в завидных холостяках.

«Судачили девчонки на Хабаре, какая удачная партия. Но он поздно женился, с Наташей жили душа в душу. Обожал плов, мог есть его каждый день. Не могу пока прийти в себя, и осознать, что не услышу его голос. Верно говорят, что уходят лучшие. Он прожил всего 49 лет, и мама до сих пор не знает страшного — что пережила собственного сына. Цените друзей, и общайтесь с ними всегда, когда есть возможность, потому что уходят они так внезапно», — резюмировал телеведущий.

«Серега рано потерял отца, и часто навещал маму, очень ее любил. Когда я, в середине 90-х развелся и негде было жить, он сразу предложил мне 3-комнатную квартиру в центре, отдал ключ, уехал жить в другое место, ни о каких деньгах речи не было. В этом весь Серега Насыров — широкая душа», — добавил Пономарев.

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