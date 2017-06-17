Скончался режиссер «Рокки» Джон Эвилдсен
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский режиссер Джон Эвилдсен скончался на 82-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский режиссер Джон Эвилдсен скончался на 82-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.
Сообщается, что Эвилдсен скончался в
Эвилдсен получил известность благодаря фильмам «Рокки» и «Парень-каратист». За «Рокки» Эвилдсен получил премию «Оскар» в номинации «лучший режиссер».