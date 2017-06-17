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06:01 (мск), источник: РИА Новости

Скончался режиссер «Рокки» Джон Эвилдсен

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Американский режиссер Джон Эвилдсен скончался на 82-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на сына режиссера.

Источник: AFP 2017

Сообщается, что Эвилдсен скончался в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы.

Эвилдсен получил известность благодаря фильмам «Рокки» и «Парень-каратист». За «Рокки» Эвилдсен получил премию «Оскар» в номинации «лучший режиссер».

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