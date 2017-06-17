Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе
Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21−23 градусов.
Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21−23 градусов.
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер
Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21−23 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер