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06:33 (мск), источник: ТАСС

Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21−23 градусов.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с.

Предстоящей ночью обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 11−13 градусов, в Подмосковье будет от 8 до 13 градусов тепла. Ветер северо-западный 3−8 м/ с.

Днем в воскресенье будет солнечно, воздух прогреется до 21−23 градусов, по области будет от 19 до 24 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с.

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