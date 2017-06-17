Местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Теплая погода с кратковременным дождем ожидается в субботу в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 19−21, по области будет от 17 до 22 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с.