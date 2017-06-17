В Киеве националисты разогнали акцию с «титушками» против переименования проспекта Ватутина

На проспекте генерала Ватутина в Киеве на акции против переименования его в честь Шухевича произошли столкновения между националистами и участниками акции против переименования, сообщает Громадське.

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Как рассказал журналистам заместитель главы партии «Национальный корпус» Назар Кравченко, участникам акции против переименования проспекта платили деньги.

«Наши активисты изъяли блокнот, в котором записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта. Акцию сопровождали “титушки”, они и начали драку с нашими активистами», — сказал он.

Кравченко также сообщил, что в результате столкновений несколько человек из «Национального корпуса» были задержаны.

Как сообщили в партии «Социалисты», националисты сорвали их флешмоб.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Киевский городской совет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.