В Омской области уменьшилось число сёл, окружённых водой
Паводок отступает от севера региона с каждым днём всё быстрее.
Паводок отступает от севера региона с каждым днём всё быстрее.
Уровень воды в Иртыше возле
Сократилось и количество сёл, полностью отрезанных водой от райцентра. Теперь их не восемь, а шесть. Кайлы и Красноярка примкнули к категории населённых пунктов, куда можно попасть на только на вездеходах. Плавать туда на лодках уже нет необходимости.
В Таре уровень Иртыша упал до 548 см. Подтоплено 24 приусадебных участка — на пять меньше, чем накануне.