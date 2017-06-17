Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Что дарить врачам: главные правила
В Кремле ответили на вопрос о сбитом «пьяном» 6-летнем мальчике
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Изоляция Катара и чем это грозит России Почему десять стран разорвали отношения с Катаром и что теперь будет с нефтью?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Волочкова выложила фото без белья в купе поезда - СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
12:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области уменьшилось число сёл, окружённых водой

Паводок отступает от севера региона с каждым днём всё быстрее.

Уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима наконец начал уверенно понижаться. По состоянию на утро 17 июня он составляет 799 см. Главное управление МЧС по Омской области докладывает: количество подтопленных приусадебных участков в Усть-Ишимском районе уменьшилось до 31 (на восемь участков за сутки).

Сократилось и количество сёл, полностью отрезанных водой от райцентра. Теперь их не восемь, а шесть. Кайлы и Красноярка примкнули к категории населённых пунктов, куда можно попасть на только на вездеходах. Плавать туда на лодках уже нет необходимости.

В Таре уровень Иртыша упал до 548 см. Подтоплено 24 приусадебных участка — на пять меньше, чем накануне.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Отец ребёнка-инвалида сломал нос охраннику Омского цирка
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Ройзмана выдвинут кандидатом в губернаторы 19 июня
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь