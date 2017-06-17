В Омской области уменьшилось число сёл, окружённых водой

Уровень воды в Иртыше возле Усть-Ишима наконец начал уверенно понижаться. По состоянию на утро 17 июня он составляет 799 см. Главное управление МЧС по Омской области докладывает: количество подтопленных приусадебных участков в Усть-Ишимском районе уменьшилось до 31 (на восемь участков за сутки).

Сократилось и количество сёл, полностью отрезанных водой от райцентра. Теперь их не восемь, а шесть. Кайлы и Красноярка примкнули к категории населённых пунктов, куда можно попасть на только на вездеходах. Плавать туда на лодках уже нет необходимости.

В Таре уровень Иртыша упал до 548 см. Подтоплено 24 приусадебных участка — на пять меньше, чем накануне.