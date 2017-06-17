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10:53 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Тайные покупатели «выведут на чистую воду» частных отельеров в Сочи

Нарушителей трудового кодекса накажут рублем.

Со следующей недели в частные гостиницы Сочи будут наведываться тайные покупатели, которые «выведут на чистую воду» недобросовестных отельеров. Тех, кто использует труд «теневых» работников, нарушая закон, накажут «длинным» рублем. Штраф немалый — по 100 тысяч за каждого «нелегала». Проверку частных отельеров инициируют власти Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

«С начала года инспекторы уже проверили 438 предприятий Сочи. Те организации, где были замечены неоформленные сотрудники, заплатили штрафы — по 100 тысяч рублей за каждого «теневого» работника.

Начался активный летний сезон — расцвел гостиничный бизнес. Сотни частных гостиниц и гостевых домов принимают туристов. Сегодня в списке администрации 407 таких объектов. Каждый посетят тайные покупатели. По результатам их наблюдений на комиссию пригласят и руководителей гостиниц. Проверки начнутся уже на следующей неделе, — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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