Тайные покупатели «выведут на чистую воду» частных отельеров в Сочи
Нарушителей трудового кодекса накажут рублем.
Нарушителей трудового кодекса накажут рублем.
Со следующей недели в частные гостиницы Сочи будут наведываться тайные покупатели, которые «выведут на чистую воду» недобросовестных отельеров. Тех, кто использует труд «теневых» работников, нарушая закон, накажут «длинным» рублем. Штраф немалый — по 100 тысяч за каждого «нелегала». Проверку частных отельеров инициируют власти Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
«С начала года инспекторы уже проверили 438 предприятий Сочи. Те организации, где были замечены неоформленные сотрудники, заплатили штрафы — по 100 тысяч рублей за каждого «теневого» работника.
Начался активный летний сезон — расцвел гостиничный бизнес. Сотни частных гостиниц и гостевых домов принимают туристов. Сегодня в списке администрации 407 таких объектов. Каждый посетят тайные покупатели. По результатам их наблюдений на комиссию пригласят и руководителей гостиниц. Проверки начнутся уже на следующей неделе, — сообщает