Тайные покупатели «выведут на чистую воду» частных отельеров в Сочи

Со следующей недели в частные гостиницы Сочи будут наведываться тайные покупатели, которые «выведут на чистую воду» недобросовестных отельеров. Тех, кто использует труд «теневых» работников, нарушая закон, накажут «длинным» рублем. Штраф немалый — по 100 тысяч за каждого «нелегала». Проверку частных отельеров инициируют власти Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

«С начала года инспекторы уже проверили 438 предприятий Сочи. Те организации, где были замечены неоформленные сотрудники, заплатили штрафы — по 100 тысяч рублей за каждого «теневого» работника.