17 июня казахстанцев ждет сильная жара
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой.
В субботу 17 июня на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой.
Только на юге страны ожидается погода без осадков, сообщает
По прогнозу синоптиков, в Жамбылской, Актюбинской,
Днем в Кызылординской,
Днем в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской,