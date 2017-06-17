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08:48 (мск), источник: 365info.kz

17 июня казахстанцев ждет сильная жара

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой.

Источник: 365info.kz

В субботу 17 июня на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой.

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Только на юге страны ожидается погода без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, в Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, ночью Павлодарской, днем Мангистауской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ветер — 15−20 м/с.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

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