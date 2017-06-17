Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Что дарить врачам: главные правила
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Байки педиатра: странные жалобы родителей
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Путин рассказал, как защитит Крым в случае нападения – СМИ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Если захотят убить – просто придут»: доклад ООН о расправах ВСУ
ДНР о захвате позиций ВСУ: Заходим и забираем свое
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
10Шестидневная война
10:34 (мск), источник: VLADNEWS

Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам

Избежать встречи с исполнителями Закона мужчине не удалось.

Благодаря оперативным действиям судебного пристава, осуществляющего розыск должников и их имущества, был найден и доставлен в отдел судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу неплательщик алиментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Приморец был объявлен в исполнительский розыск, так как застать его по месту жительства ни разу не удавалось. Во время визита судебного пристава, должник удачно прятался то в диване, то в гараже, либо вовсе отсиживался у соседей. Однако избежать встречи с исполнителями Закона приморцу все же не удалось. Во время очередного выезда по адресу прописки должника, он был обнаружен на картофельной грядке.

В надежде на то, что судебные приставы после нескольких неудачных попыток застать хозяина дома, прекратят проверять место жительства должника, он беззаботно приступил к сельскохозяйственным работам. Когда судебные приставы подъехали к дому мужчины, он был увлечен посадкой картофеля. Поскольку прятаться на огороде было негде, неплательщику пришлось ехать в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35. 1 КоАП РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Топ-10 самых необычных опций для автомобилей
Скончался экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль
Куба осуждает решение Трампа, но будет продолжать диалог с США
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Fox: У напавшего на конгрессмена США был список возможных жертв
Трамп отчитался о своих доходах за 2016 год
Спорт
Большой футбольный тест: в России стартует Кубок конфедераций Матчем между сборными России и Новой Зеландии в субботу в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций 2017 года
Авто
«Пьяный мальчик»: новые пояснения по поводу громкого ДТП В ведомстве заявили, что бюро судебно-медицинской экспертизы, установившее, что погибший мальчик был пьян, не входит в структуру министерства
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь