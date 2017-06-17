Приморец проиграл «в прятки» судебным приставам

Благодаря оперативным действиям судебного пристава, осуществляющего розыск должников и их имущества, был найден и доставлен в отдел судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу неплательщик алиментов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморью.

Приморец был объявлен в исполнительский розыск, так как застать его по месту жительства ни разу не удавалось. Во время визита судебного пристава, должник удачно прятался то в диване, то в гараже, либо вовсе отсиживался у соседей. Однако избежать встречи с исполнителями Закона приморцу все же не удалось. Во время очередного выезда по адресу прописки должника, он был обнаружен на картофельной грядке.

В надежде на то, что судебные приставы после нескольких неудачных попыток застать хозяина дома, прекратят проверять место жительства должника, он беззаботно приступил к сельскохозяйственным работам. Когда судебные приставы подъехали к дому мужчины, он был увлечен посадкой картофеля. Поскольку прятаться на огороде было негде, неплательщику пришлось ехать в отдел судебных приставов, где в отношении него был составлен административный протокол по ст. 5.35. 1 КоАП РФ.