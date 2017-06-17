Новосибирские садоводы собирают первый урожай ягод

Глава большой сельхозартели под Новосибирском собирает первый урожай жимолости. Это алтайские, теплолюбивые сорта. Поэтому и от заморозков пострадали больше. Не расстраивается. Потери на этом поле артель точно наверстает за счет соседнего. Где десяток ягод с трудом помещаются в ладошку.

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Это более северный, томский сорт жимолости. Бакчарский гигант. Размер ягоды оправдывает свое название. Этому сорту никакие заморозки и капризы погоды оказались не страшны. Ягода хорошо уродилась. И от морозов, кажется, стала даже вкуснее. Нисколько не кислит, даже сладкая, что непривычно для жимолости».

Это — царица местных полей — садовая земляника. Самая востребованная на рынке культура — главный источник дохода артели. Уже отцветает и под зелеными листочками открывается хороший вид на урожай. Для земляники в этом сезоне пока все складывается благоприятно. Теперь главное — успеть все собрать, пока птицы не склевали. Зеленые гроздья уже тянут вниз и ветки черной смородины. Насчет этой культуры у ягодных агрономов сейчас тоже нет опасений. А вот к малине пока присматриваются. Ягод традиционных сортов, скорее всего, будет меньше.

Владимир Лутов, директор сельскохозяйственной артели «Сады Сибири»: «Это природный катаклизм прошлого года. Тропический был климат. Это одно, а второе- сильно поломало кусты. Это одно. А второе сильно поломало плодоносящие ветки снегом. Такого снега я не помню уже давно, сколько лет я здесь работаю, а работаю я здесь уже 32-ой год».

Вся надежда на ремонтантную малину — ее по осени обрезают под корень — поэтому больших сугробов — она не боится. В целом ягодный урожай здесь ждут в 2 раза больше прошлогоднего. И этого будет мало. Даже после того, как новосибирцы начали активно выращивать ягоду на дачах и огородах — об удовлетворении потребностей местных потребителей говорить рано.

Евгений Лещенко, заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области: «Всего у нас по балансу спроса и предложения Новосибирская область потребляет 114 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Производится во всех категориях хозяйств, в том числе личных хозяйствах 13 тысяч тонн. Поэтому для расширения объемов производства потенциал просто колоссальный в данном направлении».

Большая часть ягоды с этих полей уедет в другие регионы — на переработку. В Новосибирской области ни одного такого производства не осталось. Инвесторов ищут. Но деньги не менее капризны, чем ягоды.