Аномальная жара спадет в Новосибирске ко вторнику

Зной идёт из Казахстана. На Алтае и в Кемеровской области — еще жарче. 40-градусные отметки на термометрах. Такая погода хороша — для купания. Но опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Синоптики советует поберечься. Кроме того, из-за жары растет опасность лесных пожаров. Повышается — и уровень загрязнение воздуха. Раньше вторника жара не отступит.

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Мы предполагаем 21−22 особенно в центральной и западной части области температура может понизиться до 22−27 градусов. По юго-востоку может оставаться до 30 и выше. Вот это будет связано с движением циклоничности области низкого атмосферного давления и их фронтов с западных районов Сибири, это будет сопровождаться развитием кучевых облаков и кучевых ливней. Причем при шквалистых порывах ветра».