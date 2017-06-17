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12:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Аномальная жара спадет в Новосибирске ко вторнику

Сибирские тропики. В эти выходные в регионе — аномальная жара. До плюс 35-ти.

Зной идёт из Казахстана. На Алтае и в Кемеровской области — еще жарче. 40-градусные отметки на термометрах. Такая погода хороша — для купания. Но опасна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Синоптики советует поберечься. Кроме того, из-за жары растет опасность лесных пожаров. Повышается — и уровень загрязнение воздуха. Раньше вторника жара не отступит.

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: «Мы предполагаем 21−22 особенно в центральной и западной части области температура может понизиться до 22−27 градусов. По юго-востоку может оставаться до 30 и выше. Вот это будет связано с движением циклоничности области низкого атмосферного давления и их фронтов с западных районов Сибири, это будет сопровождаться развитием кучевых облаков и кучевых ливней. Причем при шквалистых порывах ветра».

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