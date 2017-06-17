В Новосибирске пара отпраздновала 70-летие совместной жизни

Василий Коробейников: «Она жила рядом как раз, недалеко. Где наша часть была. Ну и нет-нет я и загляну. Ну так и познакомились. С тех пор пролетело десятков 7 лет. Вот как раз сегодня было. Девчонка вот та сидит рядом».

Он называет её девчонкой. Или ласково — Налечкой. Она его строго — Василий. Познакомились в 46-ом. На танцах. С тех пор — неразлучны. ЕЙ 93, Ему без года 100. Нежность с годами не растеряли.

Валентина Жданова, дочь: «Даже если спит и нога не укрыта, он подойдет, укроет. Ухаживает, конечно. Он до сих пор ее любит».

Она за ним — из Свердловской области — в Новосибирск. Сегодня — в одном доме собираются уже 5 поколений.

Антонина Курякова, дочь: «Как семейное гнездо получается. У каждого была записная книжка, там записаны любимые песни. И все собирались и пели песни».

Всей семьей — помогают. Глава семьи сам выращивает помидоры и арбузы — на ощупь. Плохо видит. Анастасия Зиновьевна — больше отдыхает. Вместе планируют отметить следующую, круглую дату.