16 двухэтажных автобусов вышли на маршрут парк «Ривьера» — Сочи Парк. Даблдекеры оформлены в стилистике ЧМ-2018: жар-птицами, матрешками и народными узорами. Экскурсионный автобус рассчитан на 59 пассажиров. Стоимость поездки в один конец — 250 рублей, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Макс портал».

«Поездку из центра Сочи в Олимпийский парк сопровождает аудиогид на 8 языках: русском, татарском, английском, французском, испанском, немецком, турецком и китайском. Экскурсионный автобус рассчитан на 59 пассажиров. Стоимость билета — 250 рублей в одну сторону. Оплатить поездку можно прямо в даблдекере. На новый туристический маршрут вышло 16 комфортабельных автобусов.

Транспорт оформлен в стилистике ЧМ-2018 — с жар-птицами, матрешками и народными узорами.

В отличие от своих собратьев в Европе, сочинский даблдекер не делает промежуточных остановок на маршруте, а следует экспрессом из центра курорта в Олимпийский парк, — сообщает «Макс портал».