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08:38 (мск), источник: Tengrinews

Юрий Пак вышел на свободу

Юрий Пак вышел на свободу. Родные и близкие осужденного встречали учителя у ворот колонии АК — 159/18, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Известный на всю страну учитель физики из Караганды, осужденный за ложное сообщение об акте терроризма, вышел на свободу.

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За судебным процессом Юрия Пака наблюдала вся страна. Вот и сегодня у ворот колонии теперь уже бывшего-осужденного встречали многочисленные родственники и друзья. С самого раннего утра пост перед колонией держали и журналисты. Адвокат Юрия Пака считает, что признание вины Паком не является каким-то существенным фактом, так как «он ответил на этот вопрос чисто риторически».

«Заявление о признании вины моим подзащитным ни на что не влияет. Это не был процессуальный вопрос. Признание вины моего подзащитного не нужно расценивать буквально. Он ответил на вопрос “Признаете ли вы свою вину?” чисто риторически. Как отвечают на вопросы: “Как дела? Все хорошо?”. Поэтому, это ни на что не влияет. А по поводу раскаяния, я таких слов от него не слышал на суде. Поэтому мы не сдаемся. Дальнейшие наши действия — будем обращаться в кассационную инстанцию», — заявил адвокат Сергей Ким.

Первым делом Юрий Пак обнял супругу. Затем к Паку по очереди стали подходить и другие встречающие. Крепкие объятия, поздравления и дружественные пожатия рук — на лицах Пака и его супруги Ольги неподдельное счастье.

Родственники не могли сдержать слез. Стоит отметить, что на выпускной дочери Юрий все-таки успевает, но день обещает быть насыщенным. По словам Ольги Пак, сегодня к ним домой обещали прийти ученики педагога. Они соскучились по учителю и опасаясь, что он может не успеть освободиться, перенесли свой выпускной вечер на 24 июня. Кроме Пака, в этот день, стены колонии покинули еще несколько заключенных. Но ни одного из них не встречали с таким размахом.

Напомним, приговором Казыбекбийского районного суда города Караганды от 3 октября 2016 года Юрий Пак осужден по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма» 273 УК РК к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, 14 апреля 2015 года педагог, находясь на рабочем месте, позвонил на номер 102 и сообщил о взрывном устройстве в ЦУМе. Сигнал о готовящемся теракте в итоге не подтвердился. Позже апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции.

Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока. Данное ходатайство было рассмотрено, осужденному сократили неотбытую часть наказания на ¼ часть, то есть на 5 месяцев 12 дней. Кроме того, адвокат осужденного предоставил суду результаты независимой фоноскопической экспертизы, согласно которой голос злоумышленника и Пака не идентичны. Однако суд отказал защите Пака в новом расследовании уголовного дела.

1 июня текущего года Абайский районный суд смягчил наказание Паку и заменил оставшийся срок заключения на штраф. При этом пресс-служба суда сообщила, что педагог признал вину и раскаялся.

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