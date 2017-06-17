В Волгограде жильцы дома по ул. Панферова вернулись в свои квартиры
В Волгограде жильцы дома по ул. Панферова вернулись в свои квартиры.
В Волгограде жильцы дома по ул. Панферова вернулись в свои квартиры.
Специалисты провели техническое обследование в жилом доме по улице Панферова, 44, что в Красноармейском районе Волгограда. Результаты подтвердили отсутствие вероятности обрушения конструкций, было принято решение разрешить жителям дома вернуться в свои квартиры, сообщает ВДТВ.
Как поясняют в
Напомним, 13 июня в доме обрушились потолочные перекрытия. Кроме того, было отмечено постоянное намокание несущих конструкций
Часть жильцов дома разместилась в пункте временного пребывания на базе средней школы № 31, другие остановились у родственников и знакомых. Дом № 44 был взят под круглосуточную охрану. Вчера, 16 июня, жители вернулись в свои дома, где останутся до начала процедуры расселения.
Этот дом был признан аварийным в 2016 году и его включили в муниципальную программу «Жилище» на 2016−2020 годы.