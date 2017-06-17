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14:08 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде жильцы дома по ул. Панферова вернулись в свои квартиры

В Волгограде жильцы дома по ул. Панферова вернулись в свои квартиры.

Специалисты провели техническое обследование в жилом доме по улице Панферова, 44, что в Красноармейском районе Волгограда. Результаты подтвердили отсутствие вероятности обрушения конструкций, было принято решение разрешить жителям дома вернуться в свои квартиры, сообщает ВДТВ.

Как поясняют в пресс-службе администрации города, в доме проведены восстановительные работы по укреплению балок чердачного перекрытия. Закончен ремонт потолка и лестничного пролета в доме, далее приступят к дополнительному укреплению помещений общего пользования — коридоров, кухни и санузлов.

Напомним, 13 июня в доме обрушились потолочные перекрытия. Кроме того, было отмечено постоянное намокание несущих конструкций из-за течи в кровле, вследствие чего балки начали гнить. Однако сейчас, по словам главы администрации Красноармейского района Антона Конина, угрозы обрушения остальных конструкций дома нет.

Часть жильцов дома разместилась в пункте временного пребывания на базе средней школы № 31, другие остановились у родственников и знакомых. Дом № 44 был взят под круглосуточную охрану. Вчера, 16 июня, жители вернулись в свои дома, где останутся до начала процедуры расселения.

Этот дом был признан аварийным в 2016 году и его включили в муниципальную программу «Жилище» на 2016−2020 годы.

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