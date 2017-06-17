Утвержден план развития паромного сообщения с Калининградской областью

Сейчас грузы в Калининградскую область доставляются в основном железнодорожным транспортом. Альтернативным маршрутом доставки грузов является паромная линия Усть-Луга — Балтийск, на которой работают два устаревших железнодорожных парома.

«Подписанным распоряжением утверждён план обеспечения трансфертной доступности Калининградской области, направленный на развитие паромного сообщения. Планом, в частности, предусматривается строительство трёх железнодорожных паромов для эксплуатации на железнодорожной паромной линии Усть-Луга — Балтийск. Строительство таких паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области», — говорится в сообщении.