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09:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Погодой на воскресенье не порадовали приморские синоптики

В воскресенье в Приморье будет облачно, местами пройдет дождь, об этом сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщили специалисты Примгидромета, в воскресенье в Приморье облачно, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью от +5°C до +20°C, днём от 13 до +33°C.

А во Владивостоке будет облачно, туман, утром и днём местами с моросью. Усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днём +13…+16°C, в пригороде до +20°C.

Виктор Бруевич.

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