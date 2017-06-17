Погодой на воскресенье не порадовали приморские синоптики
В воскресенье в Приморье будет облачно, местами пройдет дождь, об этом сообщает ИА «Дейта».
В воскресенье в Приморье будет облачно, местами пройдет дождь, об этом сообщает ИА «Дейта».
Как сообщили специалисты Примгидромета, в воскресенье в Приморье облачно, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью от +5°C до +20°C, днём от 13 до +33°C.
А во Владивостоке будет облачно, туман, утром и днём местами с моросью. Усилится
Виктор Бруевич.