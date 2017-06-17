С нелегалами на вокзале Астаны разбирались полицейские и сотрудники КНБ
Чиновникам, отвечающим за порядок на железнодорожном вокзале, пришлось прибегнуть к помощи полицейских и сотрудников КНБ.
Чиновникам, отвечающим за порядок на железнодорожном вокзале, пришлось прибегнуть к помощи полицейских и сотрудников КНБ.
Власти Астаны в борьбе с
«Ведётся работа по искоренению нелегальной предпринимательской деятельности на территории железнодорожного вокзала. Они занимаются сдачей квартир и нелегальными автоперевозками», — сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.
По его словам, до очередного рейда чиновников были проведены мероприятия по предупреждению. В течение десяти дней каждому владельцу авто раздавались уведомления, а также на территории вокзала были размещены информационные щиты с правилами.
«Нелегалами были организованы умышленные провокации на въезде, в связи с чем были вызваны представители местной полицейской службы и Комитета национальной безопасности», — отметил Игенбердинов.
В результате 12 человек привлечены к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.
В конце прошлого года Асет Исекешев публично обещал навести порядок на железнодорожном вокзале. Градоначальник поручил ответственным лицам навести на вокзале порядок в короткие сроки. В первую очередь аким столицы распорядился разобраться с