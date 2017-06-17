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10:51 (мск), источник: Informburo.kz

С нелегалами на вокзале Астаны разбирались полицейские и сотрудники КНБ

Чиновникам, отвечающим за порядок на железнодорожном вокзале, пришлось прибегнуть к помощи полицейских и сотрудников КНБ.

Источник: Informburo.kz

Власти Астаны в борьбе с таксистами-нелегалами на железнодорожном вокзале обратились за помощью к полицейским и сотрудникам КНБ, сообщает elorda.info.

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«Ведётся работа по искоренению нелегальной предпринимательской деятельности на территории железнодорожного вокзала. Они занимаются сдачей квартир и нелегальными автоперевозками», — сообщил руководитель столичного управления пассажирского транспорта Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, до очередного рейда чиновников были проведены мероприятия по предупреждению. В течение десяти дней каждому владельцу авто раздавались уведомления, а также на территории вокзала были размещены информационные щиты с правилами.

«Нелегалами были организованы умышленные провокации на въезде, в связи с чем были вызваны представители местной полицейской службы и Комитета национальной безопасности», — отметил Игенбердинов.

В результате 12 человек привлечены к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

В конце прошлого года Асет Исекешев публично обещал навести порядок на железнодорожном вокзале. Градоначальник поручил ответственным лицам навести на вокзале порядок в короткие сроки. В первую очередь аким столицы распорядился разобраться с таксистами-нелегалами.

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