Безвиз с ЕС: 17 украинцам отказали в пересечении границы
По данным Госпогранслужбы, уже почти 13 тыс. украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС.
По данным Госпогранслужбы, уже почти 13 тыс. украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС.
С начала введения безвизового режима по состоянию на 6.00 17 июня границу со странами Европейского Союза пересекли более 365 тысяч граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в
«Почти 74 тысячи наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — говорится в сообщении.
В ГПСУ уточнили, что 3750 граждан, что составляет 29%, воспользовались авиационным транспортом. Остальные выезжали поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска.
В ведомстве отметили, что с начала введения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины.
Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.
Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.