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10:54 (мск), источник: УНИАН

Безвиз с ЕС: 17 украинцам отказали в пересечении границы

По данным Госпогранслужбы, уже почти 13 тыс. украинцев без виз пересекли границу со странами ЕС.

Источник: УНИАН

С начала введения безвизового режима по состоянию на 6.00 17 июня границу со странами Европейского Союза пересекли более 365 тысяч граждан Украины.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Почти 74 тысячи наших соотечественников во время путешествия использовали биометрические паспорта. Из них 12875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт», — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что 3750 граждан, что составляет 29%, воспользовались авиационным транспортом. Остальные выезжали поездом или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска.

В ведомстве отметили, что с начала введения безвиза в пересечении границы отказано 17 гражданам Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 июня вступило в силу решение Совета Европейского Союза о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны.

Безвизовый режим позволяет украинцам, которые имеют биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

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