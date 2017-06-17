Один из участников потасовки у Центрального рынка получил 30 суток ареста

Между тем, один из бывших продавцов говорит, что дебошир покровительствовал стихийным торговцам за определенную плату.

Этот мужчина бросал в полицейских и карабинеров, разбиравших торговые ряды, все, что под руку попало. Его, как оказалось, на рынке хорошо знают. Житель Кишинева, попросивший не называть его имя, рассказал, что торговал овощами и фруктами у рынка летом 14-го года. С него и с других продавцов взимали плату.

«Все платили, от 20 до 100 с лишним леев. Его называли Ромео или Рома. Каждый вечер он приходил и собирал деньги. Я решил, что лучше завязать с торговлей, потому что он пообещал устроить мне проблемы с налоговой».

Сбор денег молодой человек снял на мобильный телефон. Но до недавнего времени публиковать запись опасался.

«Увидел его по телевизору, вспомнил и решился. Пусть все увидят, чем занимаются бандиты, как вымогают деньги у людей, а за неподчинение избивают».

В четверг утром в беспорядках у Центрального рынка пострадали двое карабинеров. Уличные торговцы пытались помешать полиции разбирать торговые ряды на улицах Болгарской и Варлаама.