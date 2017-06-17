Остановки в Челябинске предлагают снабдить туалетами и оборудовать банкоматами

В Челябинске начата инвентаризация остановочных комплексов — работа проводится в рамках подготовки Концепции развития гостевых маршрутов города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По мнению депутатов, остановки являются одним из основных компонентов городской инфраструктуры, однако подавляющее большинство сегодня не соответствует современным требованиям и не имеет единой архитектурной концепции. Многие из них не содержатся в надлежащем виде.

Чиновники подсчитали, что в южноуральской столице 1 092 остановочных комплекса. Из них 322 находится у частного инвестора. Остальные 770 требуют содержания и обслуживания. Однако дополнительных средств на это в бюджете города не предусмотрено, поэтому необходимо искать возможности для частичной самоокупаемости остановочных объектов. Эта тема стала основной на рабочем совещании в гордуме.

Председатель комиссии по экономике муниципальному имуществу и городской инфраструктуре гордумы Александр Вышегородцев отметил, что в Челябинске нет общего понимания к подходу к этим объектам городской инфраструктуры. Между тем, комплексный подход к вопросу позволил бы решить целый ряд задач. Так, когда на гостевых маршрутах будут ликвидированы несанкционированные ларьки и временные некапитальные объекты — их функции могут частично взять на себя остановочные комплексы, что повысит коммерческую привлекательность объектов для инвестора. А средства от аренды можно будет направлять на содержание всего комплекса.

Возможность дополнительного дохода может дать размещение на остановках рекламы в стиле сити-формат.



Кроме того, остановки могут стать многофункциональными реперными точками города. К примеру, размещение банкомата сопровождается обязательной системой видеонаблюдения. Так будет решен вопрос безопасности, и некоторые остановочные комплексы окажутся под охраной.

Часть остановок может быть оснащена санузлами.

Впрочем, очевидно, до туалетов еще далеко — сначала депутатам предстоит решить правовые вопросы, поскольку в муниципальном законодательстве пока отсутствует само понятие «остановочный комплекс». Для проработки темы будет создана рабочая группа.