На аварийном участке трассы Севастополь — Симферополь приступили к возведению подпорной стены

Как заявил заместитель губернатора города Владимир Базаров, параллельно на участке ведут несколько видов работ. Все они идут в строгом соответствии с графиком.

«На текущий момент выполнен демонтаж барьерных заграждений, производится бурение скважин под армокаркасы, установка и бетонирование буронабивных свай, с тем чтобы возвести подпорную стену, которая будет “поддерживать” дорогу. Отставания по срокам нет, подрядчик укладывается в график. Процесс ежедневно контролируют сотрудники профильных ведомств», — отметил Базаров.

После выполнения бетонных и монолитных работ, которые завершатся до 5 июля, подрядчик приступит к восстановлению земляного полотна под основание дороги и укладке асфальта. Открыть движение транспорта на этом участке планируют 25 июля.