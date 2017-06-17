На аварийном участке трассы Севастополь — Симферополь приступили к возведению подпорной стены
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости (Крым). На участке трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотного, который пострадал
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости (Крым). На участке трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотного, который пострадал
Как заявил заместитель губернатора города Владимир Базаров, параллельно на участке ведут несколько видов работ. Все они идут в строгом соответствии с графиком.
«На текущий момент выполнен демонтаж барьерных заграждений, производится бурение скважин под армокаркасы, установка и бетонирование буронабивных свай, с тем чтобы возвести подпорную стену, которая будет “поддерживать” дорогу. Отставания по срокам нет, подрядчик укладывается в график. Процесс ежедневно контролируют сотрудники профильных ведомств», — отметил Базаров.
После выполнения бетонных и монолитных работ, которые завершатся до 5 июля, подрядчик приступит к восстановлению земляного полотна под основание дороги и укладке асфальта. Открыть движение транспорта на этом участке планируют 25 июля.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), оползень на 54−55 км трассы