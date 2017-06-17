Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Эффект реновации Как изменится рынок недвижимости в Москве?
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей» - СМИ
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Эксперт объяснил, почему Порошенко - «антисоветский дурак»
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
13:26 (мск), источник: РИА Крым

На аварийном участке трассы Севастополь — Симферополь приступили к возведению подпорной стены

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости (Крым). На участке трассы Севастополь — Симферополь в районе села Поворотного, который пострадал из-за оползня, приступили к установке армокаркасов и возведению подпорной стены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как заявил заместитель губернатора города Владимир Базаров, параллельно на участке ведут несколько видов работ. Все они идут в строгом соответствии с графиком.

«На текущий момент выполнен демонтаж барьерных заграждений, производится бурение скважин под армокаркасы, установка и бетонирование буронабивных свай, с тем чтобы возвести подпорную стену, которая будет “поддерживать” дорогу. Отставания по срокам нет, подрядчик укладывается в график. Процесс ежедневно контролируют сотрудники профильных ведомств», — отметил Базаров.

После выполнения бетонных и монолитных работ, которые завершатся до 5 июля, подрядчик приступит к восстановлению земляного полотна под основание дороги и укладке асфальта. Открыть движение транспорта на этом участке планируют 25 июля.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), оползень на 54−55 км трассы Севастополь-Симферополь сошел в первой декаде марта. Правительство Севастополя признало произошедшее чрезвычайной ситуацией природного характера. Движение транспорта было организовано вокруг села Поворотное через село Фруктовое и Северную сторону города. На ремонт местные власти выделили 70 млн рублей. По оценкам экспертов, стоимость работ составит около 100 млн рублей. Восстановить участок трассы планируется до конца июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Захарова: нам не нужен 'парадный портрет' Крыма от иностранных СМИ
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Ройзмана выдвинут кандидатом в губернаторы 19 июня
Спорт
«Задача России — выиграть Кубок конфедераций» В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Ни один обманутый дольщик в РФ не получил страховые выплаты
Мелкие магазины в Петербурге теснят крупных ритейлеров
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь