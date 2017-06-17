В Сочи в дни матчей Кубка конфедераций транспорт будет ходить до трех часов ночи
Власти Краснодарского края рассказали об организации логистики общественного транспорта в Сочи во время Кубка конфедераций и курортного сезона.
Власти Краснодарского края рассказали об организации логистики общественного транспорта в Сочи во время Кубка конфедераций и курортного сезона.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Смаглюк рассказал, что количество электропоездов «Ласточка» увеличат до 70 пар.
В городе ввели три маршрута шаттлов, которые соединят крупные транспортные узлы и Имеретинский курорт. Автобусы уже начали курсировать между аэропортом и ж/д вокзалом.
В Сочи отправили 100 автобусов из Краснодара, 60 из них экологического класса купили специально для Кубка конфедераций, передает
На остановках курорта, в автобусах, на стойках в аэро- и ж/д вокзалах разместят информацию о том, как добраться до стадиона «Фишт».
Как сообщали Юга.ру, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
Первый матч турнира в олимпийской столице состоится 19 июня, в нем сыграют сборные Австралии и Германии, 21 июня Мексика проведет матч со сборной Новой Зеландии, 25 июня встретятся Германия и Камерун. На «Фиште» 29 июня состоится полуфинальный матч.