Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Житель Киева спросил Путина, почему «Россия бросила Украину»
Исследователи научились определять, для кого грипп смертелен
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Многодетные отцы, которые ушли из своих семей
Паулина Андреева вышла на красную дорожку в «платье невесты»
Как «неудобные вопросы» Владимиру Путину попали в эфирВо время прямой линии на табло в студии демонстрировались SMS-сообщения от зрителей. Многие оказались откровенно острыми
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Безруков рассказал о своем выводе от ответа Путина
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
На Украине заговорили о «новой ночи длинных ножей» - СМИ
Путин сказал, как РФ защитит Крым при нападении
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Эксперт объяснил, почему Порошенко - «антисоветский дурак»
«Захотят убить – придут»: ООН о расправах ВСУ
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
14:09 (мск), источник: БЕЛТА

До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Источник: БЕЛТА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый, слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 5−11 градусов выше нуля, по югу — до плюс 14, днем будет 21−27 градусов тепла.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+23°
пасмурно
757 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
4 м/с
слабый ветер
 Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Лукашенко считает, что проблема роста цен потеряет актуальность в ближайшее
Почему Лукашенко не любит лежать на пляже
Путин: ужесточение санкций не поставит нас в тупик
Советник Трампа опроверг предположения о смягчении подхода к РФ
Медведев распорядился создать острова в Баренцевом море
Путин: президент РАН не должен выдвигаться главой государства
Эрмитажный кот Ахилл предрек победу сборной России в первой игре
Береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США
Ройзмана выдвинут кандидатом в губернаторы 19 июня
Спорт
«Задача России — выиграть Кубок конфедераций» В субботу, 17 июня, в России стартует Кубок конфедераций — международный турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу
Авто
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство Это новый Киа Рио. Прям совсем новый, еще даже в камуфляже. Однако кое что о самом популярном в России автомобиле мы уже можем рассказать
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера» Сэм Бизли, сыгравший одного из профессоров школы Хогвартс в фильме «Гарри Поттер и орден Феникса», скончался на 102-м году жизни
Недвижимость
Самый дорогой дом в России сдается за 4,6 млн рублей 
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
Министерства РФ переедут в небоскребы
Леди
7 интересных фактов об отношениях Мелании и Дональда Трампа В честь недавнего дня рождения президента Соединенных Штатов рассказываем секреты семьи Трамп
Дети
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме Звездная семья устроила фотосессию на пляже.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь