До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня
Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Брестской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 27 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер ожидается неустойчивый, слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 5−11 градусов выше нуля, по югу — до плюс 14, днем будет 21−27 градусов тепла.