Команда Ростова победила в Спартакиаде Дона-2017
В южной столице прошел финальный этап соревнований Спартакиады Дона-2017.
В южной столице прошел финальный этап соревнований Спартакиады Дона-2017.
В 10 видах программы — армспорт, волейбол (мужчины), гиревой спорт, легкая атлетика,
В финальном этапе Спартакиады соперниками ростовчан были команды из Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт. По итогам первое командное место завоевали именно представители донской столицы. Волгодонск занял 2 место, а Таганрог оказался третьим. После финального этапа Спартакиады Дона будет сформирована сборная команда, которая представит Ростовскую область на Всероссийских соревнованиях, пояснили в