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16:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Команда Ростова победила в Спартакиаде Дона-2017

В южной столице прошел финальный этап соревнований Спартакиады Дона-2017.

В 10 видах программы — армспорт, волейбол (мужчины), гиревой спорт, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, шашки, фланкировка казачьей шашкой и шахматы (спортсмены с ограниченными возможностями) — команда Ростова стала победителем.

В финальном этапе Спартакиады соперниками ростовчан были команды из Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога и Шахт. По итогам первое командное место завоевали именно представители донской столицы. Волгодонск занял 2 место, а Таганрог оказался третьим. После финального этапа Спартакиады Дона будет сформирована сборная команда, которая представит Ростовскую область на Всероссийских соревнованиях, пояснили в пресс-службе администрации города.

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